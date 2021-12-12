Farhiya Abdi ilk maçına çıktı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un İsveçli oyuncusu Farhiya Abdi, bu sezon ilk kez forma giydi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un İsveçli oyuncusu Farhiya Abdi, bu sezon ilk kez forma giydi. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor'u yenerek elde etti. Sarı kırmızılı takımda sezon başı transfer edilen ve yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalan başarılı oyuncu Farhiya Abdi sakatlığının ardından ilk maçına çıktı. Elazığ İl Özel İdarespor karşısında 26 dakika 52 saniye oynayan Farhiya Abdi, 14 sayı atarken 6 asist ve 4 ribaund aldı. - KAYSERİ

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