Farioli\'nin Porto\'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında lider Porto, sahasında konuk ettiği Rio Ave'yi 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GALİBİYET GOLÜ ERKEN GELDİ

Estadio do Dragao'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Victor Froholdt kaydetti. Porto, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

DENİZ GÜL'ÜN GOLÜ İPTAL

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun 47. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonucun ardından Porto puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Rio Ave ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Porto sahasında Arouca'yı konuk edecek. Rio Ave ise evinde Famalicao ile karşı karşıya gelecek.