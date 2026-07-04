Fas Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fas Çeyrek Finale Yükseldi

04.07.2026 23:43
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Fas, Kanada'yı 3-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Kuzey Afrika temsilcisi, çeyrek finalde Fransa-Paraguay eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile Kanada, Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda Fas sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Azzedine Ounahi, 50. dakikada attığı golle Fas'ı öne geçirdi. 82. dakikada Azzedine Ounahi fileleri tekrar havalandırdı ve farkı ikiye çıkardı. Maçın uzatma dakikaları 90+8'de Soufiane Rahimi skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Fas, bu sonuçla bir üst turda Fransa-Paraguay maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Fas Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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