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Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği görevine Fatih Kağan Ulu yeniden atandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu, yaptığı il temsilciliği atamalarını duyurdu. Kayseri İl Temsilciliği'ne yeniden Fatih Kağan Ulu atandı. Konuyla ilgili konuşan Ulu, Muaythai sporunu daha geniş kitlelere duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ulu;; "Kayseri'de Muaythai sporunda yıllardır yakaladığımız başarı ivmesini, sistemli bir şekilde artırarak devam ettireceğiz. Yeni dönemde de sporla beraber sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vererek Muaythai sporunun Kayseri'de geniş kitlelere yayılması için daha çok çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ