Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'e transfer oldu - Son Dakika
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Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

13.08.2022 17:20
Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Fatih Karagümrük, Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Spezia Calcio forması giyen 22 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Ebrima Colley'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atalanta'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kiralık olarak renklerimize bağladık. Başarılı kanat oyuncusu Gambiya A Milli Takımı formasını 16 kez terletti. Kariyerinde Atalanta'nın yanı sıra Hellas Verona ve Spezia gibi takımlarda da forma giyen Ebrima Colley bu sezon Karagümrük forması giyecek. Ebrima Colley'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

98 maçta 34 gol, 8 asist

Profesyonel futbol hayatına Atalanta'nın altyapısında başlayan Ebrima Colley, kiralık olarak Spezia Calcio ve Hellas Verona formalarını da terletti. Geçtiğimiz sezon Serie A'da Spezia formasıyla 11 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 388 dakika sahada kalırken, takımına 2 asistlik katkıda bulundu. Kariyeri boyunca toplam 98 müsabakada görev alan Gambiyalı sol kanat oyuncusu, 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'e transfer oldu - Son Dakika

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