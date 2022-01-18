Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün yardımcı antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, ikinci yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Kağıtçıoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı istedikleri gibi geçirmediklerini belirterek, "Çok hata yapıp pozisyon verdik. İkinci yarıda 65 ve 70. dakikadan sonra riskler aldık. Biraz daha önde basmaya çalıştık. Hücumları artırdık. Pozisyonlarımız vardı, gol bulsaydık en azından beraberlikle bitirebileceğimiz bir maçtı." dedi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesine değinen Kağıtçıoğlu, "Volkan hocamızın özellikle ilk sarı kartında taç bizimdi. Yardımcı hakem önce tacı Beşiktaş'a verdi. Hocam orada sadece tacın bizim olduğunu söylemek için çizgiyi ihlal etti ve sarı kart gördü. İkinci sarı kartta pozisyona tepkisi vardı. Kırmızı kart görmesi bizi üzdü." diye konuştu.