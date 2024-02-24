VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor\'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 28 puanla 16. sırada bulunuyor.
Son 5 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.
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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanarak Cinayet Büro Amirliğin'e getirilen şüphelinin kendisini yakalayan polislere olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinde üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin konusu işlendi. Dizide Erge'yi öldüren kişiden intikam alındığı anlara yer verildi.
13 yıl önce inşaatına başlanan Çukurova Havalimanı'nın ocak ayında açılacağı duyurulmuştu; ancak açılış yine gerçekleşmedi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı açıklamada iktidara yüklenerek "Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar" dedi.
Başarılı şarkıcı Hatice, 2003 yılında kaybettiği eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı büyük acıdan dolayı okuyamadığı şarkısını 21 yıl sonra seslendirdi.
Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in, Osman Deliçay'ın ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
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