VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor\'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fatih Karagümrük 28 puanla 16. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor.

24.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 28 puanla 16. sırada bulunuyor.

Son 5 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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