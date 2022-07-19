Senegalli santrfor, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa 'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge , 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion 'da kiralık forma giymişti.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti - Son Dakika

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