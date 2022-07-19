Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti

19.07.2022 00:49

Çalkantılı Galatasaray günlerini resmen noktalayan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e 'hoş geldin' Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON SKORA ÇOK KATKISI OLMADI

Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

10 MİLYON EUROYA GALATASARAY'A TRANSFER OLMUŞTU

Senegalli santrfor, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.

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Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti - Son Dakika
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