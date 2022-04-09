Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-2 galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Ancak daha sonra oyunu istediğimiz gibi yönlendirerek iki gol bulduk. İlk yarı oyun kopabilirdi, 3 ve 4. golü de bulabilirdik. İkinci yarıda skoru korumaya çalışırken, duran toplardan iki basit gol yedik. Galibiyeti Karagümrük camiasına hediye ediyoruz. Haliç derbisini kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını dile getirerek, "Kazanmayı çok istiyorduk. Maçın 15. dakikasından sonra rakip biraz daha üstünlük kurdu. İsteğimiz cevabı veremedik. Çünkü çok kötü bir günümüzdeydik. İstediğimiz hiçbir şeyi doğru düzgün sahaya yansıtamadık. Her şeye rağmen ikinci yarı yaptığımız hamlelerle maça ortak olmaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama maalesef maçı çeviremedik. Bugün özellikle kart cezalısı olan oyuncularımız Hajradinovic ve Eysseric'i çok aradık. Onların eksikliğini çok hissettik. Haftaya onların da katılmasıyla inşallah kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.