Fatih Karagümrük, Rizespor'u 2-1 Yendi

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp (Dk. 86 Muhammed Kadıoğlu), Babicka, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 69 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 86 Traore), Serginho (Dk. 76 Barış Kalaycı)

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 90+1 Emrecan Bulut), Taylan Antalyalı (Dk. 72 Papanikolaou), Augusto (Dk. 72 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 60 Sowe), Laci, Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 90+1 Pierrot)

Goller: Dk. 39 Serginho, Dk. 87 Babicka (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Samet Akaydin, Dk. 74 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 78 Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 5. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, puanını 20'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 11. yenilgisini yaşadı ve 30 puanda kaldı.

70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Augusto'nun sağdan ortasında kale önünde önce Esgaio'ya sonra Sowe'a çarpan top, ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Uzun mesafeden kullanılan serbest atışta Tiagu Çukur, ceza sahası içi sol çaprazda topu kafayla arka direğe gönderdi. Babicka'nın yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.