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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

25.12.2021 10:30
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftaya 26 puanla 10. sırada girdi.

Süper Lig'deki son 5 maçında 4 mağlubiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda hanesine 27 puan yazdıran Alanya ekibi, 8. basamakta yer alıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Burak Bekaroğlu ile Caner Erkin, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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