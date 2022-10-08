Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

08.10.2022 11:12
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Fenerbahçe ise çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 14 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

Son 4 maçtan 3 puan çıkardı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

Diagne ve Borini ile gol arayacak

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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