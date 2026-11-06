Fatih Karagümrük, teknik direktörlüğe 39 yaşındaki Salvatore Bocchetti'yi getirdi

Fatih Karagümrük, teknik direktörlüğe 39 yaşındaki Salvatore Bocchetti'yi getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Karagümrük, teknik direktörlüğe İtalyan Salvatore Bocchetti'yi getirdiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, 39 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığını belirtti; Bocchetti daha önce Verona ve Monza'da görev yaptı.
Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Salvatore Bocchetti'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen 39 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde ise İtalya Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'da görev yaptı.
Kaynak: İHA
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