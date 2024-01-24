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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Areladze, mağlubiyeti değerlendirdi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Areladze, mağlubiyeti değerlendirdi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Areladze, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü maçlarının ardından yaptığı açıklamalarda takımının performansını değerlendirdi. Areladze, sahanın zorluğuna ve hatalara dikkat çekerek, takımın daha iyi bir performans sergileyeceğini umduğunu belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Areladze, mağlubiyeti değerlendirdi
24.01.2024 - 20:14,  Güncelleme: 20:14
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Areladze, Gençlerbirliği müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen müsaade etmiyor çabuk oyunlara. Top çok sekiyor. Çok hata oldu bu aralarda. Pas atmak istediklerinde top geri kaldı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze, "Her maçının sonucu çok önemli. Özellikle bu tarz maçlarda skoru alamayınca fazla söyleyeceğimiz şey kalmıyor. Eğer gerçekten pozisyona girmek, kurtarışlara bakarsak biz de girdik. Maçın başında da sonra da atabilirdik ama kaleci bugün topları kurtardı. Onu geçemedik. Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen müsaade etmiyor çabuk oyunlara. Top çok sekiyor. Çok hata oldu bu aralarda. Pas atmak istediklerinde top geri kaldı. Mağlubiyeti zorluyor veya maçlar azalıyor. Umarım daha var ve takım kendini gösterecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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