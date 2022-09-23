Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi

23.09.2022 18:27
Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi

Fatih Karagümrük, A Milli Futbol Takımı kadrosunda Lüksemburg maçı sonrası yapılan dört değişikliğe tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tercihlerinden dolayı eleştiride bulundu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: A Milli Takımımıza oyuncu seçme yetkisi tabii ki A Milli Takım Teknik Direktöründedir. Ancak bu yetkinin 'adalet' ile kullanılmadığı hissi tüm futbolseverler gibi kulübümüzü de ciddi şekilde rahatsız etmiştir" denildi.

YENİ İSİMLER DAVET EDİLMİŞTİ

Lüksemburg maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise sarı kart cezası nedeniyle Faroe Adaları maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Kadrodan çıkarılan oyuncuların yerlerine ise Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok dahil edilmişti.

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi - Son Dakika
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