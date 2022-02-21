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Fatih Karagümrük'ten Sırp futbolcu Pesic'in durumu ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Fatih Karagümrük'ten Sırp futbolcu Pesic'in durumu ile ilgili açıklama Açıklaması

21.02.2022 14:34
Fatih Karagümrük'ten Sırp futbolcu Pesic'in durumu ile ilgili açıklama Açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük'te tedavisine devam edilen Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in 15 gün içinde takıma katılması beklendiği bildirildi.

VavaCars Fatih Karagümrük'te tedavisine devam edilen Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in 15 gün içinde takıma katılması beklendiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Süper Lig'de 18 Ocak'ta Beşiktaş ile oynanan maçta sağ arka alt kas grubu ve kas zarında hasar meydana gelen Pesic'in 3-4 hafta olarak belirlenen tedavisinin Sırbistan'da özel fizyoterapisti tarafından yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Oyuncumuz takımla birlikte saha çalışmaları başlarken, 11 Şubat'ta evinde her iki arka alt kas grubuna buz uyguladığı sırada sol diz dış tarafına fazla baskı yapması sonucu proneal sinir basısı gelişmiştir. Nöroloji hekimi tarafından değerlendirmesi yapılan oyuncumuzun 11 Şubat itibarıyla tedavi süreci 3-4 hafta olarak belirlenmiştir. Tedavisi sürmekte olan oyuncumuzun 15 gün içinde takıma katılması beklenmektedir."

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Fatih Karagümrük, Sırbistan, Medya, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'ten Sırp futbolcu Pesic'in durumu ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor


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