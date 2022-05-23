Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük aday kadroda Emre Mor'un olmamasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." denildi.
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