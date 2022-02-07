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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek

07.02.2022 10:10
Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

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Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Türkiye Kupası, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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