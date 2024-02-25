Fatih Karagümrük ve Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Fatih Karagümrük ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi. Fatih Karagümrük'ün Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta, Alanyaspor'un golü Ahmed Hassan'den geldi. Maçın son dakikalarında Ahmed Hassan'ın penaltı golüyle skor eşitlendi.

25.02.2024 18:08  Güncelleme: 18:18
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1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan ortasına ceza sahası içinde yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarıya çıktı.

56. dakikada sol taraftan Eysseric'in kale önüne çevirdiği topa Rohden'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

83. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Fer'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu topu kurtardı.

90+3. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde rakip savunmanın müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Ahmed Hassan'ın sol tarafa yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Veseli dk. 78), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Rohden (Paoletti dk. 65), Emre Mor (Can Keleş dk. 79), Eysseric (Bertolacci dk. 78), Mendes, Güven Yalçın (Lasagna dk. 41)

Yedekler: Emre Bilgin, Feghouli, Ceccherini, Marcao, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Lima dk. 46), Aliti, Balkovec, Richard Candido, Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Ahmed Hassan dk. 46), Augusto (Janvier dk. 68), Efecan Karaca (Furkan Bayır dk. 81)

Yedekler: Yavuz Aygün, Novais, Carlos Eduardo, Mert Torlak, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Eysseric (dk. 24) (Fatih Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 90+5 pen.) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Mendes (dk. 33) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Lasagna, Levent Mercan, Kourbelis (Fatih Karagümrük), Lima, Hadergjonaj (Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük ve Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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