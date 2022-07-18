İkinci etap çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan kırmızı-siyahlılar, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, güç, pas ve şut çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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