Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

08.07.2022 19:14
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü tek idmanla sürdürdü. Yeni transfer Ibrahim Dresevic de antrenmana katıldı.

Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, güç, pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Kampın ilk etabını tamamlayan ekipte futbolcular, bayram izninin ardından 12 Temmuz'da aynı tesiste toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Ekip, ikinci etap çalışmalarını 24 Temmuz'a kadar sürdürecek.

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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Son Dakika
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