Fatih Köseoğlu Özel Sporcular Masa Tenisi Turnuvası, Silivri'de yapıldı

Fatih Köseoğlu Özel Sporcular Masa Tenisi Turnuvası, Silivri'de düzenlendi.
Silivri Belediyesi tarafından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva, nisan ayında hayatını kaybeden Silivrili down sendromlu masa tenisi sporcusu Fatih Köseoğlu anısına gerçekleştirildi.
Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya down, mental ve otizm gruplarında 140 özel sporcu katıldı. Turnuvada İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den gelen sporcular mücadele etti.
Turnuvada kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle:
Otizm kadınlar: Sezin Ömeroğlu, Irmak Ada Işık, Saadetnur Ateş
Down sendromlu erkekler: Mert Ballı, İbrahim Umut Ayan, Adnan Emin Duran, Aykut Sanal
Down sendromlu kadınlar: Ecrin Ercan, Hale Cansu Öge, Gülay Doğu
Mental kadınlar: Emine Ceylan, İzlem Karakuş, Gamze Arit
Otizm 16+ yaş erkekler: Oğuzcan Demirkol, Sacit Tellioğlu, Umut Berk Özkan
Mental 16+ yaş erkekler: Recep Türkmen, Baran Deniz, Muhammed Mustafa Solmaz
Mental 13-15 yaş kızlar: Defne Koçak, Hilal Çeri, Nisan Uzun
Mental 13-15 yaş erkekler: Volkan Bıyık, Muhammded Tarköz, Turgay Civelek
Otizm 13-15 yaş erkekler: Cemal Ege Darcan, Deniz Özaltun, Kerem Koçer
Otizm 8-12 yaş erkekler: Saruhan Saygı, Kaan Özer, Yiğit Keleşer
Kaynak: AA
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