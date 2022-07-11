Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu - Son Dakika
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Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu

11.07.2022 17:59
Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu

Çorumlu avukat Fatih Maden, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliğine seçildi.

Çorumlu avukat Fatih Maden, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliğine seçildi.

Halen Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürüten ve önceki dönemde de TFF'nin yönetim kurulunda bulunan Fatih Maden, geçtiğimiz günlerde Mehmet Büyükekşi başkanlığında oluşturulan TFF yönetiminde yer aldı.

TFF'nin yetkili organlarının ve kurullarının kararlarına karşı yapılan başvurular hakkında nihai karar verme yetkisine sahip olan tahkim kuruluna Fatih Maden'in seçilmesi memnuniyetle karşılandı.

Eski Yargıtay başkanlarından İsmail Rüştü Cirit tahkim kurulu başkanlığına seçilirken Fatih Maden'le birlikte tahkim kurulunda görev yapacak diğer isimler Eyüp Yeşil, Mustafa Artuç, Alaaddin Varol, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu ve Prof. Dr. Murat Atalı olarak belirlendi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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