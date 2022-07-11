Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu

TFF'nin yetkili organlarının ve kurullarının kararlarına karşı yapılan başvurular hakkında nihai karar verme yetkisine sahip olan tahkim kuruluna Fatih Maden'in seçilmesi memnuniyetle karşılandı.

Halen Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürüten ve önceki dönemde de TFF'nin yönetim kurulunda bulunan Fatih Maden, geçtiğimiz günlerde Mehmet Büyükekşi başkanlığında oluşturulan TFF yönetiminde yer aldı.

Kaynak: İHA

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