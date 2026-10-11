Fatih Şen, Bursaspor'un Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilgisini riskli hamlelere bağladı - Son Dakika
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Fatih Şen, Bursaspor'un Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilgisini riskli hamlelere bağladı

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, evinde Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik sorumlu Fatih Şen, ikinci yarı riskli oyuncu değişiklikleri yaptıklarını, gol gelmeyince kötü bir kontratağa yakalandıklarını ve maçı kaybettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilen Bursaspor'da teknik sorumlu Fatih Şen, maçı çevirmek için riskler aldıklarını ve bunun sonucunda da kontrataktan gol yiyerek mağlup olduklarını söyledi.

Şen, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye tutuk başladıklarını dile getirdi.

İkinci yarıya yapılan değişikliklerle oyuna tamamen hakim olarak başladıklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Golü bulduk, golden sonra çok kötü bir gol yedik. Maçı kaybettik. Önümüzde çok önemli bir maç var. Şampiyon olmak istiyorsak bir an önce bu maça konsantre olmamız ve galip gelip evimize dönmemiz gerekiyor. Bu maçta ikinci yarı oyunu lehimize çevirmek için oyuncu değişiklikleri yaptık ve riskler aldık. Gol gelmeyince kötü bir kontratağa yakalandık. Üzüleceğiz ama önümüzdeki maça hazırlanacağız. Bu maçı bir an önce unutmamız lazım. Mardin'in etkili ve iyi oyuncuları var. Bu hafta dirençli oynadılar. Buraya gelen dirençli oynuyor. Büyük takımsak bunu kırmamız lazım. Kıramadığımız zaman sorun yaşıyoruz. Takımda eksikler de geri geldiğinde bunu tamamen düzelteceğimizi düşünüyorum. Bugün taraftar elinden geleni yaptı. Oyuncularımız da yaptı ama olmadı. Özrümüz, Muğla maçını kazanarak vereceğimiz 3 puan olacak."

Mardin 1969 Spor cephesi

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

İyi mücadele ettiklerini anlatan Petev, "Oyuncularımız, savunma zamanı savunma, hücum zamanı hücum yaptı. Bugün 3 puanı hak ettik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Genel olarak bu stattan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Atmosfer mükemmeldi. Çok rahat ve güzel bir ortam vardı. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Takımımız iyi bir iş çıkardı. Bursaspor'un şans yollarını mümkün olduğunca kapatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Fatih ŞenBursasporTrendyolMardinSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Şen, Bursaspor'un Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenilgisini riskli hamlelere bağladı - Son Dakika
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