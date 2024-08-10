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(- Fatih Serkan Albayrak: "Güzel bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve güzel bir müsabaka izlettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek lige 3 puanla giriş yaptı. Müsabakanın ardından Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Albayrak, "Güzel bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum. İki takım da iyi mücadele etti. Daha çok savunma üzerinde başlamıştık çalışmalara. Rakibe top vermeden oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda bunu yaptı. Kasımpaşa ikinci yarıda pozisyonlar buldu ve golle buluştu. Bu da istemediğimiz sonuçlara sevk etti bizi. Savunmada da hücumda da geliştirmemiz gereken noktalar var. 12 yeni oyuncunun katılması, yeniden bir oluşum kurmak zaman alacak. Eksiklerimizi biliyoruz. Nokta transferler yapmaya çalıştık. İkinci yarıda geriye düşünce oyuncu değişikliğiyle farkı bir şey düşündük ve sonucunu aldık" diye konuştu.