Fatih Tekke: İki takım açısından da 1 puan iyi gibi gözüküyor

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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İki takım açısından da 1 puan iyi gibi gözüküyor. Fakat bizim açımızdan tüm koşulları değerlendirdiğimizde 2 puan kayıp gibi gözüküyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle maçı 1-1 berabere tamamladı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "11'e 11 giden maçın bir değerlendirmesi olabilir. Çok dengeli giden bir maç gibi gözüküyordu. Kırmızı karttan sonra rakibin 5-3-1'e yerleşik savunmaya geçişi oldu. Özellikle son bölümde birçok riskler, risklerin karşılığında penaltı ve birçok değerlendiremediğimiz fırsat oldu. İki takım açısından da 1 puan iyi gibi gözüküyor. Fakat bizim açımızdan tüm koşulları değerlendirdiğimizde 2 puan kayıp gibi gözüküyor. Bu ligde daha çok şey olacak. Kırmızı karttan sonra oyuncularımın verdiği arzu ve deneme, tekrar etme isteği sevindiriciydi. Biz Alanyaspor olarak mücadelemize devam ediyoruz. Gayet iyi devam ediyoruz. Nasipsizliğimiz var, umarım bu da bize olumlu olarak geri döner. Çok iyi oyunculardan kurulu bir rakibe karşı alınmış 1 puan yine de değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fatih Karagümrük'e de başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL