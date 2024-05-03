Spor

- Fatih Tekke: "Skordan memnun değilim ama oyunun tamamından çok memnunum"

ANKARA - Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım iyi çalışıyorlar. Dolayısıyla skordan memnun değilim ama oyunun hemen hemen tamamından çok memnunum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü 1-1 skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Tekke, "Maçı iki bölümde değerlendirebilirim. Ankaragücü bize karşı çok doğru çalışmış. Oyunun üstünlüğü Ankaragücü adına gol ve golden sonraki baskılarımızın delindiği dönemler, o anlarda bir yanılmıyorsam 10 dakika falan sürdü. Diğer 80 dakika 10 kişi kaldıktan sonra dahi hem baskılarımızın şiddetinin sürekliliğinin olmasından dolayı topa ve sahaya doğru konumlandığımızdan dolayı daha fazla cesaretimiz geldi. Topa sahip olan her şey bilinçli yapmaya çalışan tabii ki bazı bölgelerimizde etkinlik açısından eksiklerimiz var ama belki futbol antrenörlük hayatında sahanın kenarından oyuncularıma alkışladığım çok az zaman var. Gurur duyarak, bu cesareti gösterdikleri için oyuncularıma teşekkür ederim. Çok hak ettikleri bir şeydi bu. Çünkü gerçekten oyuncularım iyi çalışıyorlar. Dolayısıyla skordan memnun değilim ama oyunun hemen hemen tamamından çok memnunum. Ankaragücü'ne de başarılar dilerim. Çünkü onlar da bugün olabildiğince hızlarını ve fiziksel kapasitelerini zorladılar. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu.