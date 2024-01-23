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Fatih Tekke: Son dakikada 3 puanı kaçırdık - Son Dakika
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Fatih Tekke: Son dakikada 3 puanı kaçırdık

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakikada 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Tekke, maçın genelinde topa sahip olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirtti. Değerli bir puan aldıklarını vurgulayan Tekke, zorlu maçlara çıkacaklarını ve bu zor periyodu üstesinden gelmeye çalışacaklarını ifade etti.

Fatih Tekke: Son dakikada 3 puanı kaçırdık
23.01.2024 - 20:03,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son dakikada 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Tekke, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde topa sahip olduklarını belirtti.

Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Tekke, rakiplerinin hızlı hücum ve duran toplardan pozisyon yakalamaya çalıştığını kaydetti.

"Rakibimizden aldığımız değerli bir puan"

Beklemedikleri bir gol yediklerine değinen Tekke, şöyle devam etti:

"İlk dakikalarda hiç beklemediğimiz, bize yakışmayan bir gol yedik. Oyun tamamıyla bizim 3. bölgedeki varyasyonlarımıza kaldı. Alanyaspor olarak biz hala 3. bölgeye geçmiş değiliz. Rakibimizden aldığımız değerli bir puan. Topa sahip olan ve her şeyiyle üstün olan bir Alanyaspor. Kaosa dönüşmeyen oyun anlayışı, giren ve çıkanıyla istek ve arzusu olan bir grup. Onlarla gurur duyuyorum."

Tekke, Kasımpaşa ve Pendikspor gibi zor maçalara çıkacaklarını hatırlatarak, bu zor periyodun üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurguladı.

Değerli bir puan aldıklarını yineleyen Tekke, "Saha futbol oynamaya elverişli bir zemin değil. Dolayısıyla her iki takıma geçmiş olsun diliyorum. Son dakikada kaçırdığımız pozisyonla hak ettiğimiz 3 puandan olduk diyebilirim." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fatih Tekke: Son dakikada 3 puanı kaçırdık - Son Dakika
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