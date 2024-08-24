Fatih Tekke: Takımımın daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var - Son Dakika
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Fatih Tekke: Takımımın daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var

Fatih Tekke: Takımımın daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile berabere kaldıkları maçta takımının daha iyi olması için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Tekke, oyuncularını kutlayarak gelecek için umutlu olduklarını söyledi.

24.08.2024 00:46
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var." dedi.

Tekke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın tamamında üstün olan takımın Alanyaspor olduğunu ifade etti.

Maçın ilk yarısında üçüncü bölgede hatalı pasların set oyununu bozduğunu belirten Tekke, rakip takımdan taçtan gol yediklerini söyledi.

Maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını vurgulayan Tekke, "Çok fırsatlar yakaladık. İkinci yarının son bölümünde risk aldığımız anlarda rakibimizin doğal olarak kazandığı kontratak pozisyonları var. Bu fırsatları değerlendirseler mağlup da olabilirdik. Maçın geneline bakarsak oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diye konuştu.

Tekke, maçta gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayarak şunları kaydetti:

"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Takımımın çok daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var. Bu takım Allah nasip ederse inşallah bir seri tutturacaktır. Bunu yapmamız lazım. Bu bizim güvenimizi artıracaktır. Daha iyi oyunlar çıkacaktır. İyi yolda olduğumuzu biliyorum. Takım kadrosuyla alakalı sayısal ve mevki problemlerimiz var, beklediğimiz oyuncular var. Umarım kısa sürede gelirler, gelenler de daha hazır halde olur. Şu an için biz gayet iyiyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke: Takımımın daha iyi olması için zamana ihtiyacımız var - Son Dakika

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