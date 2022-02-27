Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca - Son Dakika
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Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca

27.02.2022 01:06

Yorumcu Sinan Engin canlı yayında Fatih Terim'e "Arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusunu yöneltti. Terim, "Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir röportaj vermeyen teknik direktör Fatih Terim, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına bağlandı. Sinan Engin vasıtasıyla yayına katılan deneyimli hoca kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

"BEN DE SAYISINI UNUTTUM"

Canlı yayında Sinan Engin'in "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsur diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık veren Fatih Terim daha sonrasında ise "20'nin üzerinde biliyorum Sinan" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim canlı yayına bağlandı!
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Son Dakika Spor Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca - Son Dakika
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