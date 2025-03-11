Fatih Terim'e benzetilen Selen Erdem Panathinaikos ile anlaştı - Son Dakika
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Fatih Terim'e benzetilen Selen Erdem Panathinaikos ile anlaştı

Fatih Terim\'e benzetilen Selen Erdem Panathinaikos ile anlaştı

Fatih Terim'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Türk antrenör Selen Erdem, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'un kadın basketbol takımı başantrenörü oldu. Daha önce PAS Giannina'da görev yapan Erdem, saha kenarındaki tavırları, oyuncularını yüreklendiren konuşmaları, vücut dili ve mimikleri ile Fatih Terim'e benzetiliyor.

11.03.2025 10:13
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Yunanistan ekiplerinde Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine Türk antrenör Selen Erdem'i getirdi.

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğünü de bir Türk'e emanet etti.

Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine Türk antrenör Selen Erdem'i getirdi.

ERGİN ATAMAN'DAN SONRA KOMŞUYA BİR TÜRK HOCA DAHA

Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi.

Selen Erdem ise, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardıdan Yunan ekibinde ikinci Türk oldu.

"ÇOK MUTLU VE ONURLUYUM"

Yunanistan Ligi ekiplerinden PAS Giannina'dan sonra Panathinaikos'a imza atan Selen Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'E BENZETİLMİŞTİ

Öte yandan Erdem, çalıştırdığı takımların başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor.

Saha kenarındaki tavırları, oyuncularını yüreklendiren konuşmaları, vücut dili ve mimikleri ile Fatih Terim'e benzetilen Erdem, tecrübeli teknik adamla özdeşleştirilmesinden memnun.

Panathinakos, Selen Erdem, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'e benzetilen Selen Erdem Panathinaikos ile anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Terim'e benzetilen Selen Erdem Panathinaikos ile anlaştı - Son Dakika
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