Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 50. yılında teşekkür etti - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 50. yılında teşekkür etti

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, sarı-kırmızılılara ilk imzasının bugün 50. yılında teşekkürlerini iletti. Terim, 50 yıl önce Galatasaray'a imza atmasının ardından milyonlarca insanla kurduğu hayatıyla gurur duyduğunu belirtti ve Galatasaray'ın her zaman var olacağını vurguladı.

08.07.2024 20:10
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Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılılara ilk imzasının bugün 50. yılında, "O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri. Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da Galatasaray, hep var olacak" dedi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, birçok başarıyı yakaladığı Galatasaray'a imza attığı 8 Temmuz 1974 tarihinin üzerinden bugün 50 yıl geçti. Terim, 1984-1985 sezonuna kadar 11 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Futbolculuk kariyerinin ardından 4 farklı dönemde teknik direktör olarak da görev yaptığı sarı-kırmızılılarda, 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli teknik adam 2000 yılında da UEFA Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.

Terim, sarı-kırmızılılara imza atmasının 50. yılı sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu süreçte kendisine eşlik edenlere teşekkür eden Fatih Terim, "Hayat, koca bir döngüden ibaret. Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren. Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası'ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikaye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikayesini yaşarsınız. Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri. Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da Galatasaray, hep var olacak. Hikayemde bana eşlik eden, hikayemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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