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Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar.. - Son Dakika

Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..

15.12.2021 11:30

Spor haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da moraller bozuk. Sarı-Kırmızılı ekipte cezası sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip eden Fatih Terim ile bir Sivasspor taraftarı arasında yaşandığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İşte o anlar...

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligin 16. haftasınd Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, maç sonu yaşananlar oldukça ses getirdi.

Aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etmek zorunda kalan Fatih Terim ve beraberindekilere küfür edilmesi sonrası tecrübeli çalıştırıcının sinirlendiği ve küfreden kişi ile münakaşa yaşadığı iddia edildi.

Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..

Galatasaray, Fatih Terim, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar.. - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar.. - Son Dakika
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