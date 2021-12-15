Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligin 16. haftasınd Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, maç sonu yaşananlar oldukça ses getirdi.
Aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etmek zorunda kalan Fatih Terim ve beraberindekilere küfür edilmesi sonrası tecrübeli çalıştırıcının sinirlendiği ve küfreden kişi ile münakaşa yaşadığı iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar.. - Son Dakika Spor