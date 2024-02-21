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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u penaltılarla eleyerek finale adını yazdırdı.

Yunanistan Kupası yarı finalinde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, ilk maçta 1-0 yendiği PAOK'u konuk etti. 72. dakikada Zikovic'in attığı golle 90 dakika PAOK'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve mücadele uzatmaya gitti. 105. dakikada Tomasz Kedziora'nın golüyle konuk takım final için umutlanırken, Panathinaikoslu Dimitris Limnios'un 120+9. dakikada fileleri havalandırmasıyla mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında da Panathinaikos, rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

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