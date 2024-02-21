Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u penaltılarla eleyerek finale adını yazdırdı - Son Dakika
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u penaltılarla eleyerek finale adını yazdırdı

Fatih Terim\'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası\'nda PAOK\'u penaltılarla eleyerek finale adını yazdırdı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u penaltılarla eleyerek finale adını yazdırdı. İlk maçta 1-0 galip gelen Panathinaikos, PAOK'u konuk ettiği maçta 1-0 yenilerek uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında atılan gollerle mücadele penaltılara taşındı ve Panathinaikos, penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

21.02.2024 23:49  Güncelleme: 23:50
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u penaltılarla eleyerek finale adını yazdırdı.

Yunanistan Kupası yarı finalinde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, ilk maçta 1-0 yendiği PAOK'u konuk etti. 72. dakikada Zikovic'in attığı golle 90 dakika PAOK'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve mücadele uzatmaya gitti. 105. dakikada Tomasz Kedziora'nın golüyle konuk takım final için umutlanırken, Panathinaikoslu Dimitris Limnios'un 120+9. dakikada fileleri havalandırmasıyla mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında da Panathinaikos, rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Panathinaikos, finalde Aris-Panaitolikos maçının kazananıyla oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u penaltılarla eleyerek finale adını yazdırdı - Son Dakika

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