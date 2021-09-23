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Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? - Son Dakika

Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?

23.09.2021 09:23

Dün Kayserispor'a 3-0 kaybeden Galatasaray, yenilgisiyle başta futbolcu ve yönetim olmak üzere herkesi üzüntüye boğdu. Maç boyunca istediği futbolu ortaya koyamayan Aslan'da sinirler gergindi. İlk yarıda Mensah ile Oğulcan arasında tartışma yaşandı. Olaya müdahale etmeye çalışan Fatih Terim'e rakip oyuncu İbrahim Akdağ'dan bir müdahale geldi. Terim, "Olayın seninle ilgisi yok. Hayırdır, sen kimsin?" dedi. İbrahim Akdağ'ın bu sözler sonrası verdiği tepkiler dikkat çekti.

Maçın başlarında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bir pozisyon esnasında Aslan'dan Oğulcan ile Kayseri'den Mensah tartışma yaşadı. Olaya yedek kulübesinden müdahale eden Fatih Terim'e İbrahim Akdağ yönelip bir şeyler söyledi.

Fatih Terim'den Kayserili futbolcuya olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?

"HAYIRDIR, SEN KİMSİN?"

Kayserisporlu İbrahim Akdağ da Fatih Terim'le bir diyaloğa girdi.

Fanatik'in haberine göre; Tam da bu sırada çileden çıkan Fatih Terim, İbrahim Akdağ'a, "Sana ne oluyor, hayırdır sen kimsin?" dedi.

Fatih Terim'den Kayserili futbolcuya olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?

İbrahim bu sözlerin ardından tartışmayı uzatmadan sahaya döndü. İbrahim Akdağ'ın tebessüm ederek verdiği tepki dikkat çekti.

Fatih Terim, Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?

İbrahim Akdağ, Fatih Terim, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? - Son Dakika Spor


YORUMLAR (6)
  • Bilir Kişi : İbrahim'i tebrik ederim. Gülerek tepki vermesi harika olmuş. Asıl İbrahim sen kimsin? demiş. Bravo İbrahim kardeş... Karşı taraftaki şahıs terbiye ve ahlaktan yoksun olduğu için bu şekilde hareket ve davranışlarda bulunabiliyor tabi... Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? - Son Dakika
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