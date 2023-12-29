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Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaşma imzaladı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı. Panathinaikos'un ikinci sırada bulunan ve lider PAOK'un 1 puan gerisinde olduğu ligde Terim dönemi resmen başladı. Terim, bugün Atina Ulusal Galeri'de yapılacak resmi tanıtım toplantısında tanıtılacak.

Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaşma imzaladı
29.12.2023 - 14:24,
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Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.

Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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