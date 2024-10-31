Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti

Fatih Terim, Panathinaikos\'u pişman etti

Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim'i mumla arıyor. Yeşil-beyazlılar, Terim'in ayrılığı sonrasında kısa süre içerisinde 3. teknik direktörünü göreve getirdi. Rui Vitoria'nın göreve getirildiği açıklanırken Yunan spor basını, bu istikrarsızlığı eleştirdi ve Terim'e yapılan haksızlıklarla ilgili iddiaları gündeme taşıdı.

31.10.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan takımlarından Panathinaikos'ta Fatih Terim pişmanlığı yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımda teknik direktör konusunda yaşanan istikrarsızlığı ele alan Yunan basını, Terim için ayrı bir parantez açtı ve tecrübeli teknik adama haksızlık yapıldığını vurguladı.

TERİM SONRASI 3. TEKNİK DİREKTÖR

Yunanistan Süper Ligi'nde en son 2010 yılında şampiyonluk ipini göğüsleyen Panathinaikos, Fatih Terim sonrası kısa süre içerisinde 3. teknik direktörünü göreve getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik direktör Rui Vitoria'yı takımın başına getirdi ve2026 yazına kadar sözleşme imzaladı. Panathinaikos, 9 haftası geride kalan Yunanistan Süper Ligi'nde 13 puanla 9. sırada bulunuyor.

"İLK GÜNDEN TERİM'İ ASTILAR"

SportDog'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı;

Panathinaikos'ta son 2 ayda yaşananların bir emsalinin yok. 14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan takım, kazanamamayı sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor. Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması. Asıl sinir bozucu olan aynı insanların Terim'i ilk günden beri asmış olmaları.

"ÇİFTE KUPA KAZANAMADIĞI İÇİN KATLEDİLDİ"

AEK kalecisi Brignoli'nin kulüple dalga geçmesini engelleyen, Olympiakos'u bulduğu yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen ama bunlara rağmen OPAP Arena'da çifte kupa kazanamadığı için katledilen bir Terim...

"SABOTE ETTİLER"

Evet, modern futbol Terim'den geçmişti belki ama o Türk bir deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bir şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve kulüp içindeki bazı klikler kadrodaki futbolcuları yönlendirerek takım hala yarıştayken Terim'i sabobe ettiler."

TERİM'İN PANATHINAIKOS PERFORMANSI

Yunan temsilcisi Panathinaikos, 2023-2024 sezonu içerisinde (26 Aralık 2023) teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmiştiç Yeşil-beyazlı ekip, Terim yönetiminde çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Bu süreçte 1.85 puan ortalaması yakalayan tecrübeli teknik adam, play-off şampiyonluk grubunda istenen sonuçların alınamaması üzerine (17 Mayıs 2024) görevinden ayrılmıştı. Fatih Terim, ayrıca takımı Yunanistan Kupası'nda finale çıkarmıştı ve Terim olmadan çıkılan finalde Panathinaikos kupayı kazanmıştı.

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sudem meliss:
    Para göz bu adam damadın yesin 11 17 Yanıtla
  • serkan keskin:
    neyine haksizlik yqpmislar anlamadik komik olmayin koruyucaz diye takimi batiranlarin basinda o vardi sonra digerleri.. 9 8 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Faiz lobisi 6 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Fatih terim çok başarılı olsa bile, yunanlar onu istemezlerdi. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:15:07. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.