Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, özel milli sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar uzun atlama T20 sınıfında gösterdiği üstün performansla bronz madalya elde etti. Bu başarı, Türkiye'nin Paralimpik oyunlarındaki önemli sporcularından birinin başarılı kariyerini taçlandırırken, genç sporculara da ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.
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7.09.2024 04:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fatma Damla Altın'dan Bronz Madalya - Son Dakika
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