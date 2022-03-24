Fatma Şekerci: "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz" - Son Dakika
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Fatma Şekerci: "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz"

24.03.2022 11:55
Fatma Şekerci: "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz"

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı voleybolcusu Fatma Şekerci, CEV Kupası şampiyonluğu için, "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz. Aynı zamanda bu biraz diğer kupalar için bizi motive etti.

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı voleybolcusu Fatma Şekerci, CEV Kupası şampiyonluğu için, "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz. Aynı zamanda bu biraz diğer kupalar için bizi motive etti. Önümüzde iki kupa daha var" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turuncu-beyazlıların başarılı oyuncularından Fatma Şekerci, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Şekerci, kupayı almak için çok çalıştıklarını ifade ederek, "Bizim için çok güzel bir kupa oldu. Sezonun ilk kupası. Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz. Aynı zamanda bu biraz diğer kupalar için bizi motive etti. Önümüzde iki kupa daha var. Onları da Eczacıbaşı'na getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Çok inanıyorduk. Diğer takımlardan çok daha iyi oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Son maç deplasman olduğu için hiçbir zaman belli olmuyor. Gerçekten çok güzel bir Alman seyircisi vardı. Çok fazla Türk de vardı. Onlara da bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. İlk iki seti aldığımızda şampiyonluğumuz belliydi, bütün takım sahaya koştu. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün misyonu ve vizyonun belli olduğunu vurgulayan Şekerci, "Genç ve yıldız takımında da Eczacıbaşı'ndaydım. O zamanlarda da tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Türk kadınına verdiği önem de inanılmaz büyük. Benim için önemli olandı bu. Her zaman kupa kazanırsınız ama insanları kazanmak daha önemli. O yüzden bunu da kupa ile taçlandırdığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Avrupa kupasını getirmek bizim için büyük bir motivasyon"

Sezonun geri kalanı için ise deneyimli voleybolcu, "Türk Ligi zaten inanılmaz zor bir lig. O yüzden bu Avrupa kupasını getirmek de bizim için büyük bir motivasyon. Bir tane hedefimizi tamamlamış olduk. Şimdi iki tane kaldı. 3 tane hedefi tamamlamak ve başarmak için önümüzde çok az bir yol kaldı. Kolay olmayacak ama biz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatma Şekerci: 'Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz' - Son Dakika


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