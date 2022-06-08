Fatsa Belediyespor'da play-off hedefi - Son Dakika
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Fatsa Belediyespor'da play-off hedefi

08.06.2022 12:42
Fatsa Belediyespor'da play-off hedefi

TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcilisi Fatsa Belediyespor'un Başkanı Adem Bekar, "Bu yıl hedefimiz mutlak play-off oynamaktır.

TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcilisi Fatsa Belediyespor'un Başkanı Adem Bekar, "Bu yıl hedefimiz mutlak play-off oynamaktır. Geçen yılda talihsiz birkaç maçı kaybetmesek geçtiğimiz sezonda bu hedefimize ulaşabilirdik" dedi.

Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu ile yeni sezon öncesi görüşmeler yapmadıklarını belirten Başkan Bekar, "Hocamız ile yakın zamanda görüşüp anlaşabilirsek sonrasında futbolcularla görüşmelere başlayacağız. İlk olarak yeni sezon öncesinde bütçemizi ayarlamaya çalışıyoruz. Bunun için sezon öncesi bir milli piyango çekilişi gerçekleştireceğiz. Planladığımız gibi giderse 5 bin bilet satarak sezona güçlü girmemizi sağlayacak. Geçen yıl 5 milyon 500 bin gibi bir rakama sezonu tamamladık. Bu yıl ise tahmini bütçemiz bunun üzerinde olacaktır. Bu yıl hedefimiz mutlak play-off oynamaktır. Geçen yılda talihsiz birkaç maçı kaybetmesek geçtiğimiz sezonda bu hedefimize ulaşabilirdik. Bu yıl ise kesin hedefimiz bu olacak. Çekilişimize tüm Fatsalı ve bölge halkının katılmasını istiyor, Fatsa Belediyespor'a destek vermelerini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatsa Belediyespor'da play-off hedefi - Son Dakika

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