Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan Güven Tazeledi

Spor

TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Kulübü'nün olağan seçimli toplantısında mevcut Başkan Üzeyir Erdoğan güven tazeledi.

Kulübün olağan seçimli toplantısı, Fatsa Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Yapılan seçimler sonucunda tek liste ile seçime giren mevcut Başkan Üzeyir Erdoğan, yeniden başkan seçildi.

Başkan Üzeyir Erdoğan yaptığı açıklamada, "Fatsa Belediyespor için bundan sonra da devam edeceğiz. Yeni yönetimimiz ile birlikte daha da güçlü olduk. Hep birlikte takımımızın daha üst seviyelere çıkması için mücadele edeceğiz. Herkesten destek bekliyoruz. Fatsa her zaman profesyonel olmayı hak etmiş bir ilçedir" dedi. - ORDU