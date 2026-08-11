Fatsa Belediyespor’da Ahmet Aydemir dönemi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Kulübü'nün olağan kongresinde başkanlığa Ahmet Aydemir seçildi.

Seçim sonucunda Fatsa Belediyespor'un yeni yönetim kurulu da belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün yönetiminde 25 isim yer aldı. Ahmet Aydemir başkanlığındaki yönetim; Savaş Kılıç, İbrahim Aydemir, Hulusi Yerebasmaz, İrfan Şahin, Ruhi Özbay, Erol Dinç, Turgay Çetin, Fatih Aslan, Harun Gencay, Yaşar Sabancı, Atıf Taha Seri, Umut Acet, Ahmet Altay, Naim Şahin, Nihat Bulu, Furkan Ergün, Yılmaz Şerbetçi, Muammer Çoşkun, Yakup Güven, Yusuf Hoşgörül, Sait Urulu, Necati Efe, Ali Demirkol ve Ahmet Güney'den oluştu.

Kongrenin ardından açıklamalarda bulunan Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Aydemir, yeni dönemin kulüp ve bölge adına hayırlı olmasını diledi.