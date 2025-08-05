Fatsa Belediyespor Yeni Sezona 16 Transferle Girdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Fatsa İlçe Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Hakan Çobanoğlu yönetiminde top başı yapan Ordu temsilcisi, kadrosuna 16 yeni oyuncu kattı.

Yeni sezon öncesi güçlü bir takım kurmak için titiz bir transfer süreci yürüttüklerini belirten Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Aydemir, "Futbolcularımızı detaylı şekilde inceledik, araştırmalarımız sonucunda 10 futbolcuyla sözleşme imzaladık. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz 6 takviyeyle birlikte toplamda 16 transfer gerçekleştirdik" dedi.

Takımı daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Aydemir, "Transferlerimizde büyük bir özen gösterdik. İnşallah bu emeğimizin karşılığını sahada alacağız" diye konuştu.

Teknik kadro da netleşti

2025-2026 sezonuna yeni bir teknik ekip ile giren Fatsa Belediyespor'da, Teknik Direktör Hakan Çobanoğlu'nun ekibinde Fatih Sercan Ekinci yardımcı antrenör, Turan Sönmez kaleci antrenörü ve Muhammet Rıza Kurt (Atlantik Performans) performans antrenörü olarak görev yapacak. - ORDU