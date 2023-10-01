İngiltere Premier Lig'de oynanan Tottenham- Liverpool maçının VAR hakemi Darren England ve AVAR hakemi Dan Cook, bu hafta diğer maçlardaki görevlerinden alındı.
İngiltere Profesyonel Hakemler Kurulu yaptığı açıklamada, iki hakemin bu haftaki karşılaşmalardaki görevlerinden alındığı açıklandı. Darren England, bugün Nottingham Forest-Brentford maçında 4. Hakem olarak, Dan Cook ise Pazartesi günü oynanacak Fulham- Chelsea maçında yardımcı hakem olarak görev yapacaktı.
Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçta Luis Diaz'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş ve Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Spor › Cezayı kestiler! Liverpool'un golünü iptal eden o iki hakem hakkında karar verildi - Son Dakika