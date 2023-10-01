Cezayı kestiler! Liverpool'un golünü iptal eden o iki hakem hakkında karar verildi - Son Dakika

Cezayı kestiler! Liverpool'un golünü iptal eden o iki hakem hakkında karar verildi

Cezayı kestiler! Liverpool\'un golünü iptal eden o iki hakem hakkında karar verildi
Son Güncelleme: 01.10.2023 15:31

Tottenham-Liverpool maçının VAR hakemi Darren England ve Dan Cook, Liverpool'un golünü iptal etmeleri nedeniyle bu hafta oynanacak maçlardaki görevlerinden alındı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan Tottenham- Liverpool maçının VAR hakemi Darren England ve AVAR hakemi Dan Cook, bu hafta diğer maçlardaki görevlerinden alındı.

KARAR VERİLDİ

İngiltere Profesyonel Hakemler Kurulu yaptığı açıklamada, iki hakemin bu haftaki karşılaşmalardaki görevlerinden alındığı açıklandı. Darren England, bugün Nottingham Forest-Brentford maçında 4. Hakem olarak, Dan Cook ise Pazartesi günü oynanacak Fulham- Chelsea maçında yardımcı hakem olarak görev yapacaktı.

NE OLMUŞTU?

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçta Luis Diaz'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş ve Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Cezayı kestiler! Liverpool'un golünü iptal eden o iki hakem hakkında karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayı kestiler! Liverpool'un golünü iptal eden o iki hakem hakkında karar verildi - Son Dakika
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