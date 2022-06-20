Fayçal Fajr, Sivasspor'a veda etti - Son Dakika
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Fayçal Fajr, Sivasspor'a veda etti

20.06.2022 15:53
Fayçal Fajr, Sivasspor'a veda etti

DG Sivasspor ile sözleşmesi biten ve Al-Wahda Mekka takımıyla anlaşan Fayçal Fajr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

DG Sivasspor ile sözleşmesi biten ve Al-Wahda Mekka takımıyla anlaşan Fayçal Fajr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Faslı oyuncu Fayçal Fajr, takıma veda etti. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Sivasspor ile ilgili paylaştığı fotoğraflara, "Sivasspor ile geçen muhteşem unutulmaz iki yıl, kalbimde taşıdığım bir kulüp. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada çok güzel zamanlarım oldu ama ne yazık ki tüm güzel şeylerin sonu geliyor. Beni ailesinin bir ferdi olarak karşılayan kulüpten buruk bir şekilde ayrılıyorum. Bugünü acı bir duygu ile bırakıyorum ama bazen her şey anlaşılamıyor. Sivasspor ile Avrupa Ligi'ne katıldık, Türkiye Kupası da kazandık. Taraftarlarıma ve bana inanan herkese, kulübe, oyunculara ve hocalara şükranlarımı sunmak istiyorum. Sivasspor seni seviyorum" notunu ekledi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Kaynak: İHA

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