FC Dinamo Batumi, Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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FC Dinamo Batumi, Erzurum'da Kamp Yapıyor

FC Dinamo Batumi, Erzurum\'da Kamp Yapıyor
09.07.2026 13:03
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Gürcistan'nın FC Dinamo Batumi, Erzurum'da 24 futbolcusuyla kamp yaparak Süper Lig takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak.

Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. 5 Temmuz'da Erzurum'a gelen Gürcü temsilcisi, kamp programı kapsamında Süper Lig ekipleriyle üç hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Teknik Direktör Giorgi Chiabrishvili yönetimindeki FC Dinamo Batumi, Erzurum kampına 24 futbolcudan oluşan kadrosuyla katıldı.

Kamp kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

Kaleciler: Lazare Kupatadze, Mate Turmanidze'nin

Defans: Mamuka Kobakhidze, Luka Kapianidze, Luka Lakvekheliani, Nika Kalandarishvili, Rezi Chiteishvili, Dirk Carlson, Alika Getiashvili, Ivan Turitsov

Orta saha: Luka Tsulukidze, Uerdi Mara, Artem Milchenko, Guram Japaridze, Tornike Kirkitadze, Sandro Altunashvili, Giorgi Putkaradze, Beka Baramidze, Giorgi Kokhreidze, Avaka Eshete

Forvet: Dmitri Mandricenco, Levan Khozrevanidze

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden bazılarının takıma doğrudan Türkiye kampında katılacağı belirtilirken, oyuncularla ilgili resmi duyuruların önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

FC Dinamo Batumi, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında cumartesi günü saat 16.00'da Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu Sahada oynanacak.

17 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek olan Gürcü temsilcisi, kampın ardından sezon hazırlıklarının kalan bölümünü Batum'da tamamlayacak. Erzurum kampı süresince oynanacak diğer hazırlık maçlarının rakipleri ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gürcistan, Erzurum, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FC Dinamo Batumi, Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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