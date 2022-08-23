- FC Kopenhag son antrenmanını yaptı

TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan FC Kopenhag takımı Teknik Direktör Jess Thorup yönetiminde son çalışmasını yaptı.

Kaynak: İHA

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