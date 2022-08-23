FC Kopenhag son antrenmanını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

FC Kopenhag son antrenmanını yaptı

23.08.2022 20:38
FC Kopenhag son antrenmanını yaptı

- FC Kopenhag son antrenmanını yaptı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan FC Kopenhag takımı Teknik Direktör Jess Thorup yönetiminde son çalışmasını yaptı.

- FC Kopenhag son antrenmanını yaptı

TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan FC Kopenhag takımı Teknik Direktör Jess Thorup yönetiminde son çalışmasını yaptı.

Medical Park Stadyumu'nda maçın oynanacağı Medical Park Stadyumunda, basın mensuplarına 15 dakikalık bölümü açık olan antrenmanda FC Kopenhag Teknik Direktör Jess Thorup, yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru Trabzonspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FC Kopenhag son antrenmanını yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:55 Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 20:38:30. #1.12#
SON DAKİKA: FC Kopenhag son antrenmanını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement