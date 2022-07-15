FC Shkupi, Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadı - Son Dakika
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FC Shkupi, Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadı

15.07.2022 12:12
FC Shkupi, Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadı

Kuzey Makedonya Futbol Ligi şampiyonu FC Shkupi, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında yoluna devam ediyor.

Kuzey Makedonya Futbol Ligi şampiyonu FC Shkupi, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında yoluna devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps takımını safdışı bırakan FC Shkupi, şimdiden ikinci turda karşılaşacağı Dinamo Zagreb maçlarına odaklandı. Tur sonrası kulübün sosyal medya hesaplarından, "Bekle bizi Zagreb, geliyoruz" sloganı ile rakibine mesaj gönderen Kuzey Makedonya temsilcisi, 19 Temmuz Salı günü Zagreb Maksimir Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı için kolları sıvadı.

Türk İş insanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu FC Shkupi, geçen sezon Fudbolska Liga'yı birinci olarak tamamlamış, Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi eleme turlarında temsil etme hakkın kazanmıştı.

Sezona Abant'ta hazırlanan FC Shkupi, 6 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynadığı maçtan 2-2'lik skorla ayrılmıştı.

Makedon futbol takımının bir Türk girişimci liderliğinde Avrupa'daki ilerleyişi adım adım herkese gösterdiklerini belirten Başkan Olgun Aydın, "İlk kez katıldığımız Şampiyonlar Lig 1. eleme turunda Cebelitarık temsilcisini eledik. Şimdi önümüzde Dinamo Zagreb gibi daha zorlu bir rakip var. Ben takımıma güveniyorum. Rakip sahada alacağımız avantajlı bir skor, bizi tura yaklaştırır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu
Kaynak: İHA

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