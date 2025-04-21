Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi - Son Dakika
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Spor

Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi

Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi

Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu, bugün oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

21.04.2025 13:23
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Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa Francis'in yaşama veda etmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti.

MAÇLAR ERTELENDİ

Federasyon'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in vefatı nedeniyle bugün oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Papa Hazretlerinin vefatının ardından Serie A ve Primavera 1'de bugün oynanacak lig maçlarının ertelendiğini teyit ederiz. Yeniden düzenlenen fikstürlerin tarihi zamanı geldiğinde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İtalya Ligi'nde günün fikstürü şu şekildeydi;

  • Parma - Juventus
  • Cagliari - Fiorentina
  • Genoa - Lazio
  • Torino - Udinese
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Son Dakika Spor Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gakko 23:
    yinede taktir etmek gerek. onların din adamı. ölünce. saygı. bizde olunca haset ederler. rahmetli mahmut hocayı hatırladınız hani bizde ne oldu 6 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi - Son Dakika
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