Federer ekim ayındaki İsviçre Salon Turnuvası'na katılacak - Son Dakika
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Federer ekim ayındaki İsviçre Salon Turnuvası'na katılacak

26.04.2022 17:24
Federer ekim ayındaki İsviçre Salon Turnuvası'na katılacak

Sakatlığı yüzünden 9 aydan uzun süredir kortlardan uzak kalan İsviçreli tenisçi Roger Federer'in, ekim ayındaki İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'na katılacağı açıklandı.

Sakatlığı yüzünden 9 aydan uzun süredir kortlardan uzak kalan İsviçreli tenisçi Roger Federer'in, ekim ayındaki İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'na katılacağı açıklandı.

Dizinden geçirdiği 3. ameliyat sebebiyle 2021 Wimbledon'ın çeyrek finalinde elendiği temmuz ayından beri tenis oynayamayan Federer, 23-25 Eylül'deki Laver Kupası'ndan sonra bir turnuvanın daha katılımcı listesinde yer aldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan Basel kentindeki sert kort turnuvası, bu yıl 22-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 40 yaşındaki Federer de kariyerindeki 103 tekler şampiyonluğunun 10'unu kazandığı İsviçre Salon Turnuvası'nda boy gösterecek.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, dünya sıralamasının 41. basamağında yer alıyor.

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Roger Federer, İsviçre, Tenis, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Federer ekim ayındaki İsviçre Salon Turnuvası'na katılacak - Son Dakika


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